Informations pratiques

Plovan

Concert de Gospel

Lieu-dit Languidou Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert de Gospel dirigé par Bernard Galonn.

Repli église si pluie

Organisé par Bernard Kalonn .

Lieu-dit Languidou Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 54 42 07

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English :

L’événement Concert de Gospel Plovan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden