AGENDA · Plovan
Concert de Gospel Plovan
samedi 11 juillet 2026 · Plovan
Informations pratiques
Plovan
Concert de Gospel
Lieu-dit Languidou Plovan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concert de Gospel dirigé par Bernard Galonn.
Repli église si pluie
Organisé par Bernard Kalonn .
Lieu-dit Languidou Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 54 42 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Gospel Plovan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Plovan (Finistère)
- Résidence d’artiste, peinture live ! Plovan 9 juillet 2026
- Concert Doo The Doo Plovan 12 juillet 2026
- Concert Jazzmakers Plovan 19 juillet 2026
- Soirée nature La nature et nos ancêtres Ty Nancien Plovan 23 juillet 2026
- Concert Dan Fletcher Plovan 26 juillet 2026