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AGENDA · Plovan

Concert de Gospel Plovan

samedi 11 juillet 2026 · Plovan

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Lieu-dit Languidou
Ville
29720 Plovan
Département
Finistère
Tarif

Plovan

Concert de Gospel

Lieu-dit Languidou Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Concert de Gospel dirigé par Bernard Galonn.

Repli église si pluie

Organisé par Bernard Kalonn   .

Lieu-dit Languidou Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 54 42 07 

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English :

L’événement Concert de Gospel Plovan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden

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