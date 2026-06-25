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Concert de Gospel Saint-Michel-en-l’Herm

Concert de Gospel Saint-Michel-en-l’Herm lundi 6 juillet 2026.

Adresse
Église Saint-Michel-l'Archange
Ville
85580 Saint-Michel-en-l'Herm
Département
Vendée
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
12 12

Saint-Michel-en-l’Herm

Concert de Gospel

Église Saint-Michel-l’Archange Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Concert du Groupe Hope
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Église Saint-Michel-l’Archange Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 97 12 41  lavadrouillemichelaise@hotmail.fr

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English :

Hope Band Concert

L’événement Concert de Gospel Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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