Concert de Gospel Saint-Michel-en-l’Herm
Concert de Gospel Saint-Michel-en-l’Herm lundi 6 juillet 2026.
Saint-Michel-en-l’Herm
Concert de Gospel
Église Saint-Michel-l’Archange Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Concert du Groupe Hope
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Église Saint-Michel-l’Archange Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 97 12 41 lavadrouillemichelaise@hotmail.fr
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English :
Hope Band Concert
L’événement Concert de Gospel Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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