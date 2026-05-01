Concert de Gospel Soweto Choir Rue de l’Abbé Jean Pottier Pleurtuit
Concert de Gospel Soweto Choir Rue de l’Abbé Jean Pottier Pleurtuit vendredi 15 mai 2026.
Pleurtuit
Concert de Gospel Soweto Choir
Rue de l’Abbé Jean Pottier Eglise Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Concert des Soweto Choir dans le cadre de leur tournée France et Europe une immersion unique entre gospel, chants et énergie d’Afrique du Sud !
Réservation en ligne (préventes à 12 et 15 euros) et sur place (20 euros). .
Rue de l’Abbé Jean Pottier Eglise Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 34 06 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Gospel Soweto Choir Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine)
- Balade olfactive au Domaine du Montmarin Lieu-dit Le Montmarin Pleurtuit 16 mai 2026
- Atelier numérique Le smartphone en pratique Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit 19 mai 2026
- Ciné rencontre Mémoires de brume Volume 2 Rue des Frères Lumière Pleurtuit 22 mai 2026
- Atelier crêpes Rozell et Spanell Pleurtuit 23 mai 2026
- Visite de l’écodomaine Hasenn, Ecodomaine Hasenn, Pleurtuit 5 juin 2026