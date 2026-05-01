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Concert de Gospel Soweto Choir Rue de l’Abbé Jean Pottier Pleurtuit

Concert de Gospel Soweto Choir Rue de l’Abbé Jean Pottier Pleurtuit vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Rue de l'Abbé Jean Pottier

Adresse : Eglise

Ville : 35730 Pleurtuit

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Pleurtuit

Concert de Gospel Soweto Choir

Rue de l’Abbé Jean Pottier Eglise Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Concert des Soweto Choir dans le cadre de leur tournée France et Europe une immersion unique entre gospel, chants et énergie d’Afrique du Sud !

Réservation en ligne (préventes à 12 et 15 euros) et sur place (20 euros).   .

Rue de l’Abbé Jean Pottier Eglise Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 34 06 27 

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English :

L’événement Concert de Gospel Soweto Choir Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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