Concert de harpe à l’Eglise Saint-André de Port-en Bessin Eglise Saint-André de Port-en-Bessin Port-en-Bessin-Huppain

Informations pratiques

Port-en-Bessin-Huppain

Concert de harpe à l’Eglise Saint-André de Port-en Bessin

Eglise Saint-André de Port-en-Bessin 41 rue Docteur Camille Huet Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Dans l’acoustique unique de l’église, Viéra vous proposera un voyage musical empreint de poésie, de virtuosité et d’émotion.

Une belle façon de mettre à l’honneur grâce à un programme varié et des œuvres issues d’un large éventail d’esthétiques (musique classique, traditionnelle, jazz et plus…).

Dans l’acoustique unique de l’église de Port en Bessin, Viéra vous proposera un voyage musical empreint de poésie, de virtuosité et d’émotion. Une belle façon de mettre à l’honneur grâce à un programme varié et des œuvres issues d’un large éventail d’esthétiques (musique classique, traditionnelle, jazz et plus…).

Pendant le concert, la musicienne consacrera un temps d’échanges convivial avec le public, l’occasion de découvrir son parcours, son instrument et les coulisses de son interprétation.

En 2024 et 2025, Vièra remporte deux premiers prix au Concours International de Harpe de Limoges. Elle décide ensuite de poursuivre ses études au Conservatoire Royal de musique de Den Haag aux Pays-Bas auprès d’Ernestine Stoop, Sylvain Blassel et Mathilde Wauters pour la harpe, ainsi que dans la classe de composition de Jan Van de Putte. En parallèle de ses études, elle participe à divers projets musicaux comme interprète ou compositrice (Just Classic festival, UF Concert d’Utrecht, Ensemble royal de Den Haag). À 18 ans, en 2026, elle obtient un nouveau prix international au Concours Félix Godefroid de Tournai, en Belgique. .

Eglise Saint-André de Port-en-Bessin 41 rue Docteur Camille Huet Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 6 38 63 05 87 redacxelle@gmail.com

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English : Concert de harpe à l’Eglise Saint-André de Port-en Bessin

In the church’s unique acoustics, Viéra will take you on a musical journey steeped in poetry, virtuosity and emotion.

A wonderful way to celebrate, thanks to a varied programme featuring works from a wide range of genres (classical, traditional, jazz and more…).

L’événement Concert de harpe à l’Eglise Saint-André de Port-en Bessin Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Bayeux Intercom