Conférence Exposition Voyages aux Terres australes à bord de l’Astrolabe Centre culturel Léopold Sédar Senghor Port-en-Bessin-Huppain

Informations pratiques

Port-en-Bessin-Huppain

Conférence Exposition Voyages aux Terres australes à bord de l’Astrolabe

Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 11:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Connaissez-vous l’atoll de Clipperton, la seule possession française du Pacifique Nord ?

À l’occasion de son exposition Voyages aux Terres australes à bord de l’ Astrolabe , Ramine se propose de vous faire découvrir l’atoll le plus isolé du monde.

Connaissez-vous l’atoll de Clipperton, la seule possession française du Pacifique Nord ?

À l’occasion de son exposition Voyages aux Terres australes à bord de l’ Astrolabe , Ramine se propose de vous faire découvrir l’atoll le plus isolé du monde. .

Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr

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English : Conférence Exposition Voyages aux Terres australes à bord de l’Astrolabe

Have you heard of Clipperton Atoll, France’s only territory in the North Pacific?

As part of his exhibition “Voyages to the Southern Lands aboard the Astrolabe”, Ramine invites you to discover the world’s most isolated atoll.

L’événement Conférence Exposition Voyages aux Terres australes à bord de l’Astrolabe Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bayeux Intercom