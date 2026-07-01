Visite Commentée de l’exposition Voyages aux Terres Australes à bord de l’Astrolabe Centre culturel Léopold Sédar Senghor Port-en-Bessin-Huppain
lundi 20 juillet 2026 · Centre culturel Léopold Sédar Senghor · Port-en-Bessin-Huppain
Informations pratiques
Port-en-Bessin-Huppain
Visite Commentée de l’exposition Voyages aux Terres Australes à bord de l’Astrolabe
Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-08-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03 2026-08-24
À l’occasion de son exposition Voyages aux Terres Australes à bord de l’Astrolabe, Ramine vous invite à une déambulation commentée de son exposition. Ses toiles lui offriront l’opportunité de vous présenter sa manière de travailler, le thème de son exposition et enfin d’aborder les Terres Australes.
À l’occasion de son exposition Voyages aux Terres Australes à bord de l’Astrolabe, Ramine vous invite à une déambulation commentée de son exposition.
Ses toiles lui offriront l’opportunité de vous présenter sa manière de travailler, le thème de son exposition et enfin d’aborder les Terres Australes. .
Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr
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English : Visite Commentée de l’exposition Voyages aux Terres Australes à bord de l’Astrolabe
To mark his exhibition *Voyages aux Terres Australes à bord de l’Astrolabe*, Ramine invites you to a guided tour of his exhibition. Through his paintings, he will have the opportunity to introduce you to his working methods, the theme of his exhibition and, finally, to explore the Southern Lands.
L’événement Visite Commentée de l’exposition Voyages aux Terres Australes à bord de l’Astrolabe Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bayeux Intercom
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