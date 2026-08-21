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Concert de harpe celtique, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière

samedi 19 septembre 2026 · Château de la Touche la Limouzinière · La Limouzinière

Concert de harpe celtique, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de la Touche la Limouzinière
Adresse
44310 la Limouzinière
Ville
44310 La Limouzinière
Département
Loire-Atlantique

Concert de harpe celtique Samedi 19 septembre, 20h30 Château de la Touche la Limouzinière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

La soirée prendra une dimension magique avec la voix envoûtante de Camille Taezi et les notes de sa harpe celtique.
Pendant une heure trente, laissez-vous porter par cette parenthèse musicale et laissez votre esprit s’évader dans l’univers enchanté de la forêt de Brocéliande au Moyen-Age.

Château de la Touche la Limouzinière 44310 la Limouzinière La Limouzinière 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire
La soirée prendra une dimension magique avec la voix envoûtante de Camille Taezi et les notes de sa harpe celtique.

©Psyché Ophiuchus

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