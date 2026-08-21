Concert de harpe celtique, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Touche la Limouzinière · La Limouzinière
Informations pratiques
Concert de harpe celtique Samedi 19 septembre, 20h30 Château de la Touche la Limouzinière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
La soirée prendra une dimension magique avec la voix envoûtante de Camille Taezi et les notes de sa harpe celtique.
Pendant une heure trente, laissez-vous porter par cette parenthèse musicale et laissez votre esprit s’évader dans l’univers enchanté de la forêt de Brocéliande au Moyen-Age.
Château de la Touche la Limouzinière 44310 la Limouzinière La Limouzinière 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire
La soirée prendra une dimension magique avec la voix envoûtante de Camille Taezi et les notes de sa harpe celtique.
©Psyché Ophiuchus