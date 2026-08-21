Découverte des patrimoines de la Limouzinière, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière

Informations pratiques

Découverte des patrimoines de la Limouzinière Samedi 19 septembre, 14h00 Château de la Touche la Limouzinière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette balade familiale et pédestre de 5 kilomètres (environ 1h30) vous invite à explorer les traces du passé, comme l’église et les calvaires, tout en mettant en lumière le patrimoine contemporain : domaines viticoles, bâtiments municipaux, et le château de la Touche, véritable trait d’union entre les époques.

Au départ du château, vous serez accompagné pour installer l’application Baludik, qui sera votre guide tout au long de la balade. Un équivalent papier sera disponible.

Un carnet ludique spécialement conçu pour les enfants de 7 à 12 ans est à retirer en amont à la mairie ou sur place le jour même pour visiter le château.

Château de la Touche la Limouzinière 44310 la Limouzinière La Limouzinière 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Cette balade familiale et pédestre de 5 kilomètres (environ 1h30) vous invite à explorer les traces du passé, comme l’église et les calvaires, tout en mettant en lumière le patrimoine contemporain : …

©Alain Morin