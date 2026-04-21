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Concert de Harpe Celtique Nantilly

Concert de Harpe Celtique Nantilly samedi 30 mai 2026.

Adresse : Église

Ville : 70100 Nantilly

Département : Haute-Saône

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nantilly

Concert de Harpe Celtique

Église Nantilly Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Les fondus de Nantilly vous invite à un concert de Harpe Celtique Leen Ade.   .

Église Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 09 01  lesfondusdenantilly@mail.fr

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English : Concert de Harpe Celtique

L’événement Concert de Harpe Celtique Nantilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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