Concert de Harpe Celtique Nantilly
Concert de Harpe Celtique Nantilly samedi 30 mai 2026.
Nantilly
Concert de Harpe Celtique
Église Nantilly Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les fondus de Nantilly vous invite à un concert de Harpe Celtique Leen Ade. .
Église Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 09 01 lesfondusdenantilly@mail.fr
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English : Concert de Harpe Celtique
L’événement Concert de Harpe Celtique Nantilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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