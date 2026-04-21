Nantilly

Concert de Harpe Celtique

Église Nantilly Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les fondus de Nantilly vous invite à un concert de Harpe Celtique Leen Ade. .

Église Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 09 01 lesfondusdenantilly@mail.fr

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English : Concert de Harpe Celtique

L’événement Concert de Harpe Celtique Nantilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY