Concert de harpe et guitare baroques Prieuré Saint Blaise Montbrison-sur-Lez
mercredi 26 août 2026 · Prieuré Saint Blaise · Montbrison-sur-Lez
Informations pratiques
Montbrison-sur-Lez
Concert de harpe et guitare baroques
Prieuré Saint Blaise 165 Chemin de la Rivière Montbrison-sur-Lez Drôme
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26 20:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Concert de harpe et guitare baroques par Caroline LIEBY et Victorien DISSE dans le lieu enchanteur du Prieuré de Montbrison sur Lez.
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Prieuré Saint Blaise 165 Chemin de la Rivière Montbrison-sur-Lez 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 93 02
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English :
A concert featuring the baroque harp and guitar, performed by Caroline LIEBY and Victorien DISSE, in the enchanting setting of the Priory of Montbrison-sur-Lez.
L’événement Concert de harpe et guitare baroques Montbrison-sur-Lez a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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