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Concert de harpe et guitare baroques Prieuré Saint Blaise Montbrison-sur-Lez

mercredi 26 août 2026 · Prieuré Saint Blaise · Montbrison-sur-Lez

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Prieuré Saint Blaise
Adresse
165 Chemin de la Rivière
Ville
26770 Montbrison-sur-Lez
Département
Drôme
Tarif
Participation libre

Montbrison-sur-Lez

Concert de harpe et guitare baroques

Prieuré Saint Blaise 165 Chemin de la Rivière Montbrison-sur-Lez Drôme

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Concert de harpe et guitare baroques par Caroline LIEBY et Victorien DISSE dans le lieu enchanteur du Prieuré de Montbrison sur Lez.
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Prieuré Saint Blaise 165 Chemin de la Rivière Montbrison-sur-Lez 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 93 02 

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English :

A concert featuring the baroque harp and guitar, performed by Caroline LIEBY and Victorien DISSE, in the enchanting setting of the Priory of Montbrison-sur-Lez.

L’événement Concert de harpe et guitare baroques Montbrison-sur-Lez a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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