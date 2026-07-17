Concert de harpe et guitare baroques Prieuré Saint Blaise Montbrison-sur-Lez

Informations pratiques

Montbrison-sur-Lez

Concert de harpe et guitare baroques

Prieuré Saint Blaise 165 Chemin de la Rivière Montbrison-sur-Lez Drôme

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Concert de harpe et guitare baroques par Caroline LIEBY et Victorien DISSE dans le lieu enchanteur du Prieuré de Montbrison sur Lez.

.

Prieuré Saint Blaise 165 Chemin de la Rivière Montbrison-sur-Lez 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 93 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert featuring the baroque harp and guitar, performed by Caroline LIEBY and Victorien DISSE, in the enchanting setting of the Priory of Montbrison-sur-Lez.

L’événement Concert de harpe et guitare baroques Montbrison-sur-Lez a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes