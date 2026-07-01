Concert de guitare classique Le Prieuré Grignan
jeudi 30 juillet 2026 · Le Prieuré · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Concert de guitare classique
Le Prieuré 165 chemin du Prieuré Grignan Drôme
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Concert de guitare classique avec Jack CIMO, originaire de Chicago, il est un fleuron de la nouvelle génération de guitaristes classiques.
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Le Prieuré 165 chemin du Prieuré Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 93 02
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English :
Classical guitar concert featuring Jack CIMO, a Chicago native who is a leading figure among the new generation of classical guitarists.
L’événement Concert de guitare classique Grignan a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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