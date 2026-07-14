Rencontre littéraire Colophon Grignan

Informations pratiques

Grignan

Rencontre littéraire

Colophon 3 PLACE SAINT LOUIS Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:30:00

fin : 2026-07-19 20:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Rencontre littéraire en présence de LIONEL DUROY animée par Denis Bruyant

Présentation de ces livres Un mal irréparable et Une journée dans la vie de Maria Ivanova

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Colophon 3 PLACE SAINT LOUIS Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr

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English :

Literary event featuring LIONEL DUROY, moderated by Denis Bruyant

Presentation of his books *Un mal irréparable* and *Une journée dans la vie de Maria Ivanova*

L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes