Découverte de la truffe d’été visite, dégustation et apéritif avec transport inclus Parking Pré Saint Vincent P2 Grignan
mardi 28 juillet 2026 · Parking Pré Saint Vincent P2 · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Découverte de la truffe d’été visite, dégustation et apéritif avec transport inclus
Parking Pré Saint Vincent P2 Alléd du 11 Novembre Grignan Drôme
Tarif : – – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:30:00
fin : 2026-08-20 13:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-14 2026-08-20
Partez à la découverte de l’un des trésors les plus emblématiques de notre terroir la truffe d’été.
Au départ de Montélimar ou de Grignan, profitez d’une demi-journée de visite et dégustation autour de la truffe d’été.
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Parking Pré Saint Vincent P2 Alléd du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com
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English :
Set out to discover one of the most iconic treasures of our region: the summer truffle.
Starting from Montélimar or Grignan, enjoy a half-day tour and tasting focused on the summer truffle.
L’événement Découverte de la truffe d’été visite, dégustation et apéritif avec transport inclus Grignan a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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