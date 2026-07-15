Découverte de la truffe d’été visite, dégustation et apéritif avec transport inclus Parking Pré Saint Vincent P2 Grignan

Informations pratiques

Grignan

Découverte de la truffe d’été visite, dégustation et apéritif avec transport inclus

Parking Pré Saint Vincent P2 Alléd du 11 Novembre Grignan Drôme

Tarif : – – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:30:00

fin : 2026-08-20 13:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-14 2026-08-20

Partez à la découverte de l’un des trésors les plus emblématiques de notre terroir la truffe d’été.



Au départ de Montélimar ou de Grignan, profitez d’une demi-journée de visite et dégustation autour de la truffe d’été.

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Parking Pré Saint Vincent P2 Alléd du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com

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English :

Set out to discover one of the most iconic treasures of our region: the summer truffle.



Starting from Montélimar or Grignan, enjoy a half-day tour and tasting focused on the summer truffle.

L’événement Découverte de la truffe d’été visite, dégustation et apéritif avec transport inclus Grignan a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes