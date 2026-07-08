Visites et dégustations de produits du terroir en Drôme provençale (transport inclus) Parking Pré Saint Vincent P2 Grignan
mercredi 22 juillet 2026 · Parking Pré Saint Vincent P2 · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Visites et dégustations de produits du terroir en Drôme provençale (transport inclus)
Parking Pré Saint Vincent P2 Alléd du 11 Novembre Grignan Drôme
Tarif : – – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:45:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Découvrez des saveurs authentiques de la Drôme Provençale, entre vins ensoleillés, huile d’olive de caractère et douceurs artisanales. Cette journée vous plonge au cœur de la Drôme gourmande avec Emeline votre guide et chauffeur pour la journée.
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Parking Pré Saint Vincent P2 Alléd du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com
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English :
Discover the authentic flavors of the Drôme Provençale, featuring sun-kissed wines, full-bodied olive oil, and artisanal treats. This day trip takes you deep into the heart of the Drôme’s culinary delights with Emeline, your guide and driver for the day.
L’événement Visites et dégustations de produits du terroir en Drôme provençale (transport inclus) Grignan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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