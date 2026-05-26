Grignan

Soirée Républicaine

Place du Mail Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Comité des fêtes vous espère nombreux pour sa traditionnelle fête républicaine.

A 14h30 concours de pétanque !

Au programme de la soirée soupe au pistou dans une ambiance festive assurée par le groupe COVERAGE !

Une soirée en toute convivialité !

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Place du Mail Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33

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English :

The Comité des fêtes is looking forward to seeing you at its traditional Republican Festival.

Petanque competition at 2.30pm!

In the evening: Pistou soup in a festive atmosphere provided by the group COVERAGE!

A convivial evening!

L’événement Soirée Républicaine Grignan a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes