Soirée Républicaine Grignan
Soirée Républicaine Grignan lundi 13 juillet 2026.
Grignan
Soirée Républicaine
Place du Mail Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Comité des fêtes vous espère nombreux pour sa traditionnelle fête républicaine.
A 14h30 concours de pétanque !
Au programme de la soirée soupe au pistou dans une ambiance festive assurée par le groupe COVERAGE !
Une soirée en toute convivialité !
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Place du Mail Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33
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English :
The Comité des fêtes is looking forward to seeing you at its traditional Republican Festival.
Petanque competition at 2.30pm!
In the evening: Pistou soup in a festive atmosphere provided by the group COVERAGE!
A convivial evening!
L’événement Soirée Républicaine Grignan a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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