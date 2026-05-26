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Soirée Républicaine Grignan

Soirée Républicaine Grignan lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Place du Mail

Ville : 26230 Grignan

Département : Drôme

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Grignan

Soirée Républicaine

Place du Mail Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le Comité des fêtes vous espère nombreux pour sa traditionnelle fête républicaine.
A 14h30 concours de pétanque !
Au programme de la soirée soupe au pistou dans une ambiance festive assurée par le groupe COVERAGE !
Une soirée en toute convivialité !
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Place du Mail Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33 

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English :

The Comité des fêtes is looking forward to seeing you at its traditional Republican Festival.
Petanque competition at 2.30pm!
In the evening: Pistou soup in a festive atmosphere provided by the group COVERAGE!
A convivial evening!

L’événement Soirée Républicaine Grignan a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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