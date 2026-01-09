Madame de Sévigné et l’affaire Fouquet Le village Grignan

Madame de Sévigné et l’affaire Fouquet

1661 l’affaire Fouquet secoue le royaume de France. Madame de Sévigné va prendre de grands risques pour soutenir son ami Fouquet. Mais d’autres de ses amis seront menacés. Pourra-t-elle compter sur vous pour l’aider ?

1661: the Fouquet affair shakes the kingdom of France. Madame de Sévigné took great risks to support her friend Fouquet. But other friends will also be threatened. Can she count on you to help her?

