Escape Game Il faut sauver la marquise de Sévigné ! Maison de Pays Grignan

Escape Game Il faut sauver la marquise de Sévigné !

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

de 7 ans à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Rien ne va plus ! Madame de Sévigné est prisonnière d’une faille spatio-temporelle. Son âme est restée prisonnière de Grignan. Vous seuls pouvez l’aider. Votre mission libérer la marquise d’une errance éternelle et lui rendre la paix de l’âme.

.

Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Il faut sauver la marquise de Sévigné !

All is lost! Madame de Sévigné is trapped in a space-time rift. Her soul is trapped in Grignan. Only you can help her. Your mission: free the marquise from eternal wandering and restore peace to her soul.

L’événement Escape Game Il faut sauver la marquise de Sévigné ! Grignan a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes