Escape Game Il faut sauver la marquise de Sévigné ! Maison de Pays Grignan
Escape Game Il faut sauver la marquise de Sévigné ! Maison de Pays Grignan dimanche 24 mai 2026.
Escape Game Il faut sauver la marquise de Sévigné !
Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
de 7 ans à 17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Rien ne va plus ! Madame de Sévigné est prisonnière d’une faille spatio-temporelle. Son âme est restée prisonnière de Grignan. Vous seuls pouvez l’aider. Votre mission libérer la marquise d’une errance éternelle et lui rendre la paix de l’âme.
.
Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Il faut sauver la marquise de Sévigné !
All is lost! Madame de Sévigné is trapped in a space-time rift. Her soul is trapped in Grignan. Only you can help her. Your mission: free the marquise from eternal wandering and restore peace to her soul.
L’événement Escape Game Il faut sauver la marquise de Sévigné ! Grignan a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes