Escapade Miel et Nougat IGP de Montélimar Parking Pré Saint Vincent P2 Grignan

Grignan

Escapade Miel et Nougat IGP de Montélimar

Parking Pré Saint Vincent P2 Alléd du 11 Novembre Grignan Drôme

Tarif : – – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-27 18:30:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-27 2026-06-10

Laissez-vous surprendre par les saveurs sucrées de la Drôme provençale et vivez une véritable expérience sensorielle où petits et grands se régalent et découvrent les secrets des producteurs locaux. Ici le miel et le nougat sont une affaire de terroir !

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Parking Pré Saint Vincent P2 Alléd du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com

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English :

Let yourself be surprised by the sweet flavors of the Drôme Provençale region, and enjoy a true sensory experience where young and old alike can discover the secrets of local producers. Here, honey and nougat are all about the land!

L’événement Escapade Miel et Nougat IGP de Montélimar Grignan a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes