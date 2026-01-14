Festival du 2e roman Grignan Colophon Grignan
Colophon 3 place Saint-Louis Grignan Drôme
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
2026-05-29
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai cinq rencontres littéraires, deux lectures musicales, dédicaces
Colophon 3 place Saint-Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr
English :
Friday 29, Saturday 30 and Sunday 31 May: five literary encounters, two musical readings, book signings
