Grignan

L’eau et les pierres stage d’aquarelle

4 rue du tranchat Grignan Drôme

Tarif : 180 – 180 – EUR

Prix du stage complet sur 5 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05

Stage d’aquarelle pour tous niveaux. Cours d’initiation sur place dans un jardin particulier et peinture en plein air dans les rues de Grignan et aux alentours. Venez acquérir les bases de l’aquarelle, des paysages et de la botanique.

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4 rue du tranchat Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes theeyeofalix@gmail.com

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English :

Watercolor courses for all levels. Introductory classes on site in a private garden and plein-air painting in the streets of Grignan and surrounding area. Learn the basics of watercolor, landscapes and botany.

L’événement L’eau et les pierres stage d’aquarelle Grignan a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes