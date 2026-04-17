L’eau et les pierres stage d’aquarelle Grignan
L’eau et les pierres stage d’aquarelle Grignan lundi 1 juin 2026.
Grignan
L’eau et les pierres stage d’aquarelle
4 rue du tranchat Grignan Drôme
Tarif : 180 – 180 – EUR
Prix du stage complet sur 5 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05
Stage d’aquarelle pour tous niveaux. Cours d’initiation sur place dans un jardin particulier et peinture en plein air dans les rues de Grignan et aux alentours. Venez acquérir les bases de l’aquarelle, des paysages et de la botanique.
.
4 rue du tranchat Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes theeyeofalix@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Watercolor courses for all levels. Introductory classes on site in a private garden and plein-air painting in the streets of Grignan and surrounding area. Learn the basics of watercolor, landscapes and botany.
L’événement L’eau et les pierres stage d’aquarelle Grignan a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Grignan (Drôme)
- Grignan 1690 Soirée Du Duel à la Danse ! Château de Grignan Grignan 30 avril 2026
- Circuit des roses anciennes dans le village Grignan Drôme 1 mai 2026
- Parcours d’Art Belle Marquise de Vera Molnár Grignan Drôme 1 mai 2026
- Commémoration des 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné Maison de l’Imprimeur Atelier-Musée Colophon Grignan 1 mai 2026
- Grignan 1690 Journée Château de Grignan Grignan 1 mai 2026