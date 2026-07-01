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Les Jeudis de la Comtesse Bar à Vinyles Brasserie La Comtesse de Grignan Grignan

jeudi 9 juillet 2026 · Brasserie La Comtesse de Grignan · Grignan

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Brasserie La Comtesse de Grignan
Adresse
260 chemin des artisans
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif

Grignan

Les Jeudis de la Comtesse Bar à Vinyles

Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-13

La Brasserie La Comtesse de Grignan vous invite à choisir vous-même la programmation musicale grâce au Bar à vinyles , tout en dégustant une bonne bière.
Restauration rapide sur place.
Ambiance conviviale et bonne humeur garanties
  .

Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 28 56  lacomtessedegrignan@gmail.com

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English :

La Comtesse de Grignan Brewery invites you to choose the music yourself at the Vinyl Bar while enjoying a good beer.
Fast food available on site.
A friendly atmosphere and good vibes guaranteed

L’événement Les Jeudis de la Comtesse Bar à Vinyles Grignan a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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