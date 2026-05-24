Conférence La vie comme une oeuvre d’art de Luc Templier Espace d’Art François-Auguste Ducros Grignan
Conférence La vie comme une oeuvre d’art de Luc Templier Espace d’Art François-Auguste Ducros Grignan mercredi 8 juillet 2026.
Grignan
Conférence La vie comme une oeuvre d’art de Luc Templier
Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
A partir de son expérience de plasticien et d’écrivain, Luc Templier, explore la créativité comme une posture intérieure une manière de transformer la peur, d’oser l’imprévu et de sortir de l’enfer des répétitions.
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Espace d’Art François-Auguste Ducros 12 place du jeu de ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 53 40 58 espaceducros@gmail.com
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English :
Drawing on his experience as a visual artist and writer, Luc Templier explores creativity as an inner attitude: a way to transform fear, embrace the unexpected, and break free from the hell of repetition.
L’événement Conférence La vie comme une oeuvre d’art de Luc Templier Grignan a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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