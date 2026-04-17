Rencontre littéraire Colophon Grignan

Grignan

Rencontre littéraire

Colophon 3 place Saint-Louis Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:30:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Rencontre en présence d’EMMANUEL RUBEN qui présentera son noiuveau livre Sur la route de la Loire

.

Colophon 3 place Saint-Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with EMMANUEL RUBEN, who will present his new book Sur la route de la Loire

L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes