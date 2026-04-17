Rencontre littéraire Colophon Grignan
Rencontre littéraire Colophon Grignan dimanche 5 juillet 2026.
Grignan
Rencontre littéraire
Colophon 3 place Saint-Louis Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:30:00
fin : 2026-07-05 20:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Rencontre en présence d’EMMANUEL RUBEN qui présentera son noiuveau livre Sur la route de la Loire
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Colophon 3 place Saint-Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr
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English :
Meeting with EMMANUEL RUBEN, who will present his new book Sur la route de la Loire
L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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