Festival de la Correspondance Grignan

Festival de la Correspondance

Le village Grignan Drôme

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-11

2026-07-06

La Correspondance, portrait d’une époque thème de ce 30ème Festival

Au programme Spectacles, rencontres littéraires, lectures de correspondance de personnages célèbres, expositions…

A partir du mercredi, un marché de livres anciens vous est proposé.

Le village Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festivalcorrespondance@wanadoo.fr

English : Festival de la Correspondance

La Correspondance, portrait d’une époque theme of the 30th Festival

On the program: Shows, literary encounters, readings of famous people’s correspondence, exhibitions…

From Wednesday onwards, an antiquarian book market.

