Festival de la Correspondance Grignan
Festival de la Correspondance Grignan lundi 6 juillet 2026.
Festival de la Correspondance
Le village Grignan Drôme
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-11
2026-07-06
La Correspondance, portrait d’une époque thème de ce 30ème Festival
Au programme Spectacles, rencontres littéraires, lectures de correspondance de personnages célèbres, expositions…
A partir du mercredi, un marché de livres anciens vous est proposé.
Le village Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festivalcorrespondance@wanadoo.fr
English : Festival de la Correspondance
La Correspondance, portrait d’une époque theme of the 30th Festival
On the program: Shows, literary encounters, readings of famous people’s correspondence, exhibitions…
From Wednesday onwards, an antiquarian book market.
