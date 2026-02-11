Festival de la Correspondance Grignan

Festival de la Correspondance Grignan lundi 6 juillet 2026.

Festival de la Correspondance

Le village Grignan Drôme

Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-11

2026-07-06

La Correspondance, portrait d’une époque thème de ce 30ème Festival
Au programme Spectacles, rencontres littéraires, lectures de correspondance de personnages célèbres, expositions…
A partir du mercredi, un marché de livres anciens vous est proposé.
Le village Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English : Festival de la Correspondance

La Correspondance, portrait d’une époque theme of the 30th Festival
On the program: Shows, literary encounters, readings of famous people’s correspondence, exhibitions…
From Wednesday onwards, an antiquarian book market.

