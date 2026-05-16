Journée Lavande et Miel avec pique nique terroir et séance photo Parking Pré Saint Vincent P2 Grignan

Grignan

Journée Lavande et Miel avec pique nique terroir et séance photo

Parking Pré Saint Vincent P2 Alléd du 11 Novembre Grignan Drôme

Tarif : – – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:30:00

fin : 2026-07-01 15:30:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15

Accordez-vous une parenthèse provençale à la journée au cœur des champs de lavande en fleurs. Laissez-vous porter par les senteurs emblématiques de la Provence et la convivialité de ce circuit.

Un moment privilégié pour faire de belles photos.

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Parking Pré Saint Vincent P2 Alléd du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com

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English :

Treat yourself to a Provencal day out in the heart of lavender fields in bloom. Let yourself be carried away by the emblematic scents of Provence and the conviviality of this tour.

It’s the perfect opportunity to take beautiful photos.

L’événement Journée Lavande et Miel avec pique nique terroir et séance photo Grignan a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes