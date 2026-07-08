UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grignan

Les Jeudis de la Comtesse Happy Brasserie La Comtesse de Grignan Grignan

jeudi 30 juillet 2026 · Brasserie La Comtesse de Grignan · Grignan

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Brasserie La Comtesse de Grignan
Adresse
260 chemin des artisans
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif

Grignan

Les Jeudis de la Comtesse Happy

Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

La Brasserie La Comtesse de Grignan vous invite à écouter le groupe Happy, tout en dégustant une bonne bière.
Restauration possible sur place avec Momo aux fourneaux
Ambiance conviviale et bonne humeur garanties
  .

Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 28 56  lacomtessedegrignan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Comtesse de Grignan Brewery invites you to come listen to the band Happy while enjoying a good beer.
Food available on-site, with Momo in the kitchen.
A friendly atmosphere and good vibes guaranteed.

L’événement Les Jeudis de la Comtesse Happy Grignan a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Grignan (Drôme)