Rencontre littéraire Association Colophon Grignan

Grignan

Rencontre littéraire

Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:30:00

fin : 2026-08-09 20:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Rencontre littéraire en présence de VALERIE PATURAUD DIMANCHE 9 AOUT 18h30 animée par Denis Bruyant

Discussion sur deux livres La cuisinière des Kennedy et L’enseveli

.

Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Literary Event with VALERIE PATURAUD on SUNDAY, AUGUST 9, at 6:30 p.m., hosted by Denis Bruyant

Discussion of two books: The Kennedys’ Cook and The Buried One

L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes