Rencontre littéraire Association Colophon Grignan
Rencontre littéraire Association Colophon Grignan dimanche 9 août 2026.
Grignan
Rencontre littéraire
Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09 20:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Rencontre littéraire en présence de VALERIE PATURAUD DIMANCHE 9 AOUT 18h30 animée par Denis Bruyant
Discussion sur deux livres La cuisinière des Kennedy et L’enseveli
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Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr
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English :
Literary Event with VALERIE PATURAUD on SUNDAY, AUGUST 9, at 6:30 p.m., hosted by Denis Bruyant
Discussion of two books: The Kennedys’ Cook and The Buried One
L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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