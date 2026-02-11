Plateau Gourmand Hameau de la grande tuiliére Grignan
Plateau Gourmand
Hameau de la grande tuiliére Domaine de Montine Grignan Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
pour 2 personnes
Début : 2026-07-21
fin : 2026-04-21
2026-07-21
pour agrémenter votre dégustation, nous vous concoctons un plateau de fromage et de charcuteries fines . Moment gourmand et convivial
sur réservation
Hameau de la grande tuiliére Domaine de Montine Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 contact@domainedemontine.fr
English :
to enhance your tasting experience, we’ve put together a cheese and charcuterie platter. A convivial gourmet experience
on reservation
