Les Jeudis de la Comtesse Groupe Tony Brasserie La Comtesse de Grignan Grignan

Informations pratiques

Grignan

Les Jeudis de la Comtesse Groupe Tony

Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La Brasserie La Comtesse de Grignan vous invite à découvrir la musique gipsy avec le groupe Tony tout en dégustant une bonne bière.

Possibilité de se restaurer sur place

Ambiance conviviale et bonne humeur garanties

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Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 28 56 lacomtessedegrignan@gmail.com

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English :

La Comtesse de Grignan Brewery invites you to discover gypsy music with the band Tony while enjoying a good beer.

Food available on site

A friendly atmosphere and good vibes guaranteed

L’événement Les Jeudis de la Comtesse Groupe Tony Grignan a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes