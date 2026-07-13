Les Jeudis de la Comtesse Groupe Tony Brasserie La Comtesse de Grignan Grignan
jeudi 6 août 2026 · Brasserie La Comtesse de Grignan · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Les Jeudis de la Comtesse Groupe Tony
Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
La Brasserie La Comtesse de Grignan vous invite à découvrir la musique gipsy avec le groupe Tony tout en dégustant une bonne bière.
Possibilité de se restaurer sur place
Ambiance conviviale et bonne humeur garanties
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Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 28 56 lacomtessedegrignan@gmail.com
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English :
La Comtesse de Grignan Brewery invites you to discover gypsy music with the band Tony while enjoying a good beer.
Food available on site
A friendly atmosphere and good vibes guaranteed
L’événement Les Jeudis de la Comtesse Groupe Tony Grignan a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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