Les nuits musicales de l’APAS Château de Grignan Grignan
Les nuits musicales de l’APAS Château de Grignan Grignan dimanche 9 août 2026.
Grignan
Les nuits musicales de l’APAS
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09 22:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Au programme des festivités des 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné, l’Académie Provençale des Amis de Stuttgart, composée de jeunes virtuoses franco-allemands, célèbrera les femmes et la musique autour d’un concert de musique classique.
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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 15 06 24
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English :
As part of the festivities to celebrate the 400th anniversary of Madame de Sévigné’s birth, the Académie Provençale des Amis de Stuttgart, a group of young Franco-German virtuosos, will celebrate women and music with a classical music concert.
L’événement Les nuits musicales de l’APAS Grignan a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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