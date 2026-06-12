Les nuits musicales de l’APAS Château de Grignan Grignan

Grignan

Les nuits musicales de l’APAS

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09 22:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Au programme des festivités des 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné, l’Académie Provençale des Amis de Stuttgart, composée de jeunes virtuoses franco-allemands, célèbrera les femmes et la musique autour d’un concert de musique classique.

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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 15 06 24

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English :

As part of the festivities to celebrate the 400th anniversary of Madame de Sévigné’s birth, the Académie Provençale des Amis de Stuttgart, a group of young Franco-German virtuosos, will celebrate women and music with a classical music concert.

L’événement Les nuits musicales de l’APAS Grignan a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes