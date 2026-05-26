Fête Votive Grignan
Fête Votive Grignan vendredi 24 juillet 2026.
Grignan
Fête Votive
Allée du 11 novembre Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Fête votive, pendant 3 jours, attractions foraine (dès la fin d’après-midi) manège, buvette, petite restauration.
Concours de pétanque les 3 jours + Lyonnaise le dimanche
Bals tous les soirs, avec en plus le dimanche un feu d’artifice sonorisé à 23h.
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Allée du 11 novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33 cdfgrignan.inscriptions@yahoo.com
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English : Fête Votive
Fête votive, for 3 days, fairground attractions (from late afternoon): merry-go-round, refreshment stand, snack bar.
Petanque competition on 3 days + Lyonnaise on Sunday
Dances every evening, plus fireworks at 11 p.m. on Sunday.
L’événement Fête Votive Grignan a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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