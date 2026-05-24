Musiques au féminin Chateau de Grignan Grignan dimanche 9 août 2026.

Grignan

Musiques au féminin

Chateau de Grignan 75018 PARIS Grignan Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09 22:15:00

Date(s) :

2026-08-09

Concert de Musique de Chambre Antonio Vivaldi, Rebecca Clarke,Isabella Leonarda, Johannes Brahms

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Chateau de Grignan 75018 PARIS Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 56 75

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English :

Chamber Music Concert: Antonio Vivaldi, Rebecca Clarke, Isabella Leonarda, Johannes Brahms

L’événement Musiques au féminin Grignan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes