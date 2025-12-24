Dictée Géante Château de Grignan Grignan

Dictée Géante

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-06-18 11:15:00

Date(s) :

2026-06-18

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Château de Grignan accueillera une dictée géante réunissant des classes de CM2 et de 6e pour un moment à la fois pédagogique, festif et inoubliable.

.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lcharlon@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Giant dictation

To mark the 400th anniversary of Madame de Sévigné’s birth, the Château de Grignan will host a giant dictation bringing together CM2 and 6th grade classes for a moment that is educational, festive and unforgettable.

L’événement Dictée Géante Grignan a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes