Dictée Géante Château de Grignan Grignan
Dictée Géante Château de Grignan Grignan jeudi 18 juin 2026.
Dictée Géante
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-18 11:15:00
Date(s) :
2026-06-18
À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Château de Grignan accueillera une dictée géante réunissant des classes de CM2 et de 6e pour un moment à la fois pédagogique, festif et inoubliable.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lcharlon@ladrome.fr
English : Giant dictation
To mark the 400th anniversary of Madame de Sévigné’s birth, the Château de Grignan will host a giant dictation bringing together CM2 and 6th grade classes for a moment that is educational, festive and unforgettable.
