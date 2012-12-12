Soirée Food truck and Wine Hameau de la grande tuiliére Grignan

Grignan

Soirée Food truck and Wine

Hameau de la grande tuiliére Domaine de Montine Grignan Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 01:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Nous vous ouvrons les portes de notre Domaine viticole le vendredi 12 juin pour fêter l’arriver de la belle saison.

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Hameau de la grande tuiliére Domaine de Montine Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 camille.domainedemontine@gmail.com

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English :

We open the doors of our winery on Friday June 12 to celebrate the arrival of the summer season.

L’événement Soirée Food truck and Wine Grignan a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes