Soirée Food truck and Wine Hameau de la grande tuiliére Grignan
Soirée Food truck and Wine Hameau de la grande tuiliére Grignan vendredi 12 juin 2026.
Grignan
Soirée Food truck and Wine
Hameau de la grande tuiliére Domaine de Montine Grignan Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12 01:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Nous vous ouvrons les portes de notre Domaine viticole le vendredi 12 juin pour fêter l’arriver de la belle saison.
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Hameau de la grande tuiliére Domaine de Montine Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 camille.domainedemontine@gmail.com
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English :
We open the doors of our winery on Friday June 12 to celebrate the arrival of the summer season.
L’événement Soirée Food truck and Wine Grignan a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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