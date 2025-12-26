Fêtes Nocturnes Château de Grignan Grignan

Fêtes Nocturnes

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-24 21:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Manifestation phare du Département de la Drôme, avec pour cadre le célèbre château de Grignan, le festival des Fêtes nocturnes est sans équivalent dans le paysage culturel français. Cette année, fêtons ensemble les 400 ans de la naissance de la marquise !

.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 65 leschateaux@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes nocturnes Nighttime play

A flagship event of the Drôme department, set against the backdrop of the famous Grignan castle, the Fêtes Nocturne festival is unparalleled in the French cultural landscape. This year, let’s celebrate together the 400th anniversary of the Marquise’s birth!

L’événement Fêtes Nocturnes Grignan a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes