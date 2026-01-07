Madame de Sévigné et le Secret de Versailles Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan

Madame de Sévigné et le Secret de Versailles

Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-01

Plongez au coeur des mystères et du suspense et faites alliance avec Madame de Sévigné pour découvrir le secret de Versailles ! Un jeu entre fiction et réalité… Relevez le défi et menez l’enquête Jeu de piste et d’énigmes pour rêver un peu.

.

Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Madame de Sévigné et le Secret de Versailles

Plunge into the heart of mystery and suspense and join forces with Madame de Sévigné to discover the secret of Versailles! A game between fiction and reality? Take up the challenge and lead the investigation A game of clues and riddles to make you dream a little.

L’événement Madame de Sévigné et le Secret de Versailles Grignan a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes