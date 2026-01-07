Madame de Sévigné et le Secret de Versailles Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan
Madame de Sévigné et le Secret de Versailles
Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-01
Plongez au coeur des mystères et du suspense et faites alliance avec Madame de Sévigné pour découvrir le secret de Versailles ! Un jeu entre fiction et réalité… Relevez le défi et menez l’enquête Jeu de piste et d’énigmes pour rêver un peu.
Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
English : Madame de Sévigné et le Secret de Versailles
Plunge into the heart of mystery and suspense and join forces with Madame de Sévigné to discover the secret of Versailles! A game between fiction and reality? Take up the challenge and lead the investigation A game of clues and riddles to make you dream a little.
