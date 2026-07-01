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Jeudi de la Comtesse de Grignan Groupe Tony Brasserie La Comtesse de Grignan Grignan

jeudi 16 juillet 2026 · Brasserie La Comtesse de Grignan · Grignan

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Brasserie La Comtesse de Grignan
Adresse
260 chemin des artisans
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif

Grignan

Jeudi de la Comtesse de Grignan Groupe Tony

Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

La Brasserie La Comtesse de Grignan vous invite à découvrir la musique gipsy avec le groupe Tony tout en dégustant une bonne bière.
Possibilité de se restaurer sur place
Ambiance conviviale et bonne humeur garanties
  .

Brasserie La Comtesse de Grignan 260 chemin des artisans Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 28 56  lacomtessedegrignan@gmail.com

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English :

La Comtesse de Grignan Brewery invites you to discover gypsy music with the band Tony while enjoying a good beer.
Food available on site
A friendly atmosphere and good vibes guaranteed

L’événement Jeudi de la Comtesse de Grignan Groupe Tony Grignan a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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