Brunch au château Château de Grignan Grignan

Grignan

Brunch au château

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16

Cet été, prenez place sur la terrasse du Café-Louis Provence pour un brunch aux saveurs locales, dans un cadre privilégié sous les arbres du bosquet. Un moment gourmand au château de Grignan suivi d’une visite libre du monument.

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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

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English :

This summer, take a seat on the terrace of the Café-Louis Provence for a brunch of local flavors, in a privileged setting under the trees of the bosquet. A gourmet moment at the Château de Grignan, followed by a guided tour of the monument.

L’événement Brunch au château Grignan a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes