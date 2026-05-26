Brunch au château Château de Grignan Grignan
Brunch au château Château de Grignan Grignan mercredi 15 juillet 2026.
Grignan
Brunch au château
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16
Cet été, prenez place sur la terrasse du Café-Louis Provence pour un brunch aux saveurs locales, dans un cadre privilégié sous les arbres du bosquet. Un moment gourmand au château de Grignan suivi d’une visite libre du monument.
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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
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English :
This summer, take a seat on the terrace of the Café-Louis Provence for a brunch of local flavors, in a privileged setting under the trees of the bosquet. A gourmet moment at the Château de Grignan, followed by a guided tour of the monument.
L’événement Brunch au château Grignan a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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