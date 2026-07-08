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AGENDA · Grignan

Concert d’Orgue et Hautbois Rue Saint Sauveur Grignan

dimanche 26 juillet 2026 · Rue Saint Sauveur · Grignan

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Rue Saint Sauveur
Adresse
Collégiale Saint Sauveur
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif

Grignan

Concert d’Orgue et Hautbois

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Le Comité des orgues de Grignan vous invite à son traditionnel concert du 14 Juillet.
Alexandre Peyrol Hautboïste accompagne Emmanuel Culkasi organiste
Œuvres classiques
  .

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 59 47 

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English :

The Grignan Organ Committee invites you to its traditional July 14 concert.
Alexandre Peyrol, oboist, accompanies organist Emmanuel Culkasi
Classical works

L’événement Concert d’Orgue et Hautbois Grignan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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