Concert d’Orgue et Hautbois Rue Saint Sauveur Grignan

Informations pratiques

Grignan

Concert d’Orgue et Hautbois

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le Comité des orgues de Grignan vous invite à son traditionnel concert du 14 Juillet.

Alexandre Peyrol Hautboïste accompagne Emmanuel Culkasi organiste

Œuvres classiques

.

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 59 47

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English :

The Grignan Organ Committee invites you to its traditional July 14 concert.

Alexandre Peyrol, oboist, accompanies organist Emmanuel Culkasi

Classical works

L’événement Concert d’Orgue et Hautbois Grignan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes