Concert d’Orgue et Hautbois Rue Saint Sauveur Grignan
dimanche 26 juillet 2026 · Rue Saint Sauveur · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Concert d’Orgue et Hautbois
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le Comité des orgues de Grignan vous invite à son traditionnel concert du 14 Juillet.
Alexandre Peyrol Hautboïste accompagne Emmanuel Culkasi organiste
Œuvres classiques
.
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 59 47
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English :
The Grignan Organ Committee invites you to its traditional July 14 concert.
Alexandre Peyrol, oboist, accompanies organist Emmanuel Culkasi
Classical works
L’événement Concert d’Orgue et Hautbois Grignan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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