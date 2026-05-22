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En garde ! Château de Grignan Grignan

En garde ! Château de Grignan Grignan mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Château de Grignan

Adresse : 23 rue Montant au Château

Ville : 26230 Grignan

Département : Drôme

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif : 15

Grignan

En garde !

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-14

Activité famille Atelier escrime En garde
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Initiez-vous à cette discipline en compagnie d’un instructeur… uniquement de manière courtoise bien sûr !

> A partir de 6 ans, enfant accompagné d’un adulte.
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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50  leschateaux@ladrome.fr

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English :

Family activity: En garde fencing workshop
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Initiate yourself to this discipline in the company of an instructor… only in a courteous manner, of course!

> For children aged 6 and over, accompanied by an adult.

L’événement En garde ! Grignan a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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