En garde ! Château de Grignan Grignan
En garde ! Château de Grignan Grignan mardi 14 juillet 2026.
Grignan
En garde !
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-14
Activité famille Atelier escrime En garde
-
Initiez-vous à cette discipline en compagnie d’un instructeur… uniquement de manière courtoise bien sûr !
> A partir de 6 ans, enfant accompagné d’un adulte.
.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family activity: En garde fencing workshop
-
Initiate yourself to this discipline in the company of an instructor… only in a courteous manner, of course!
> For children aged 6 and over, accompanied by an adult.
L’événement En garde ! Grignan a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Grignan (Drôme)
- Festival du 2e roman Grignan Colophon Grignan 29 mai 2026
- Jeux de Piste Numériques et Ludiques avec Baludik Blasons, Symboles et Pierres gravées Grignan Maison de Pays Grignan 1 juin 2026
- L’eau et les pierres stage d’aquarelle Grignan 1 juin 2026
- Madame de Sévigné et l’affaire Fouquet Le village Grignan 6 juin 2026
- Le Rallye de la Gastronomie – La Ferme Chapouton, La Ferme Chapouton, Grignan 6 juin 2026