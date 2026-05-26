Feu d’artifice de la fête votive Grignan
Feu d’artifice de la fête votive Grignan lundi 27 juillet 2026.
Grignan
Feu d’artifice de la fête votive
Allée du 11 novembre Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 23:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le comité des Fêtes de Grignan vous propose un feu d’artifice sonorisé à 23h.
Vous pourrez continuer la soirée ensuite en dansant au rythme des musiques proposées par FIX DEEJAY SHOW !
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Allée du 11 novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33 cdfgrignan.inscriptions@yahoo.com
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English :
The Comité des Fêtes de Grignan (Grignan Festival Committee) invites you to enjoy a fireworks display with sound effects at 11pm.
Afterwards, you can dance the night away to the music provided by FIX DEEJAY SHOW!
L’événement Feu d’artifice de la fête votive Grignan a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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