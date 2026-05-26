Grignan

Feu d’artifice de la fête votive

Allée du 11 novembre Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 23:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le comité des Fêtes de Grignan vous propose un feu d’artifice sonorisé à 23h.

Vous pourrez continuer la soirée ensuite en dansant au rythme des musiques proposées par FIX DEEJAY SHOW !

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Allée du 11 novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 53 18 33 cdfgrignan.inscriptions@yahoo.com

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English :

The Comité des Fêtes de Grignan (Grignan Festival Committee) invites you to enjoy a fireworks display with sound effects at 11pm.

Afterwards, you can dance the night away to the music provided by FIX DEEJAY SHOW!

L’événement Feu d’artifice de la fête votive Grignan a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes