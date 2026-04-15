Les Brunchs Festifs Hameau de la grande tuiliére Grignan
Les Brunchs Festifs Hameau de la grande tuiliére Grignan dimanche 26 juillet 2026.
Grignan
Les Brunchs Festifs
Hameau de la grande tuiliére Domaine de Montine Grignan Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
cet été, nos brunchs du dimanche midi prennent une touche plus festive.
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Hameau de la grande tuiliére Domaine de Montine Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 camille.domainedemontine@gmail.com
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English :
this summer, our Sunday brunches take on a more festive touch.
L’événement Les Brunchs Festifs Grignan a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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