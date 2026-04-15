Les Brunchs Festifs Hameau de la grande tuiliére Grignan

Grignan

Les Brunchs Festifs

Hameau de la grande tuiliére Domaine de Montine Grignan Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-26

cet été, nos brunchs du dimanche midi prennent une touche plus festive.

.

Hameau de la grande tuiliére Domaine de Montine Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 21 camille.domainedemontine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

this summer, our Sunday brunches take on a more festive touch.

L’événement Les Brunchs Festifs Grignan a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes