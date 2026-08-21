Concert de Harpe et Violon, Domaine de Rieussec, Vignoble la Croix Deltort, Gignac

Informations pratiques

Concert de Harpe et Violon Dimanche 20 septembre, 17h00 Domaine de Rieussec, Vignoble la Croix Deltort Hérault

Limité à 90 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Stéphanie de Malefette et Martine Flaissier unissent leurs talents pour proposer un voyage virtuose et poétique à travers le répertoire romantique et postromantique européen du XIXe et du début du XXe siècle.

Mettant à l’honneur la complicité subtile du violon et de la harpe, ce concert alternera des moments de pure poésie lyrique, avec le Cantabile de Paganini et le Salut d’amour d’Elgar, et des pièces d’une grande virtuosité, comme la célèbre Czardas de Monti et le Prélude et Allegro de Kreisler.

Entre élégance italienne, clarté française et éclats tziganes, les deux artistes invitent le public à une traversée musicale tout en nuances, où la virtuosité se met au service de l’émotion.

Domaine de Rieussec, Vignoble la Croix Deltort Route d’Aniane, 34150 Gignac Gignac 34150 Hérault Occitanie 04 67 57 54 11 http://domaine-de-rieussec.com Ce domaine viticole historique datant du XVIe siècle se situe sur l’emplacement d’une villa romaine et appartient à la même famille depuis plus de cinq siècles. A 75 (Millau/Montpellier), sortie Gignac/Saint-Guilhem-le-Désert/Aniane, traverser Gignac et à la sortie, sur la route d’Aniane, premier chemin à droite bordé de cyprès.

Stéphanie de Malefette et Martine Flaissier unissent leur talent et proposent un voyage virtuose et poétique à travers le répertoire romantique et post-romantique européen du XIXe et du début du XXe…

©Elisabeth Iannantuoni