Informations pratiques

Gignac

CONCERT DE HARPE

Route d’Aniane Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concert de harpe au domaine de Rieussec !

Concert de harpe au domaine de Rieussec dans le cadre du Festival Harpe d’Occitanie. .

Route d’Aniane Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 7 69 32 90 97

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English : CONCERT DE HARPE

Harp Concert at the Rieussec Estate!

L’événement CONCERT DE HARPE Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT