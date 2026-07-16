AGENDA · Gignac
CONCERT DE HARPE Gignac
dimanche 20 septembre 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
CONCERT DE HARPE
Route d’Aniane Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Concert de harpe au domaine de Rieussec !
Concert de harpe au domaine de Rieussec dans le cadre du Festival Harpe d’Occitanie. .
Route d’Aniane Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 7 69 32 90 97
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English : CONCERT DE HARPE
Harp Concert at the Rieussec Estate!
L’événement CONCERT DE HARPE Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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