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AGENDA · Gignac

CONCERT DE HARPE Gignac

dimanche 20 septembre 2026 · Gignac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Route d'Aniane
Ville
34150 Gignac
Département
Hérault
Tarif

Gignac

CONCERT DE HARPE

Route d’Aniane Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Concert de harpe au domaine de Rieussec !
Concert de harpe au domaine de Rieussec dans le cadre du Festival Harpe d’Occitanie.   .

Route d’Aniane Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 7 69 32 90 97 

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English : CONCERT DE HARPE

Harp Concert at the Rieussec Estate!

L’événement CONCERT DE HARPE Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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