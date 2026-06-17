Concert de harpe, guitare et chant avec la Harpe qui chante Place Abbé Gillard Tréhorenteuc jeudi 16 juillet 2026.

Tréhorenteuc

Concert de harpe, guitare et chant avec la Harpe qui chante

Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Aveline et Claude proposent une musique romantique autour de la harpe, la guitare et de la voix d’Aveline…

Le répertoire est imprégné de musique celtique et médiévale, mais pas seulement le duo emporte son public vers d’autres horizons avec des moments improvisés, de la musique classique, du tango, de la chanson etc…

Ce spectacle, tout en douceur, propice à la contemplation et à la surprise, s’adresse à toutes les générations !

A 18h. .

Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert de harpe, guitare et chant avec la Harpe qui chante Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande