Concert de harpe Pauline Haas Colmar
Concert de harpe Pauline Haas Colmar mardi 28 avril 2026.
Colmar
Concert de harpe Pauline Haas
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 22:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Laissez-vous entraîner par les doux sons de harpe de la talentueuse Pauline Haas.
Un beau moment musical en perspective au profit de Solidarité Femmes 68.
Laissez-vous entraîner par les doux sons de harpe de la talentueuse Pauline Haas.
Un beau moment musical en perspective au profit de Solidarité Femmes 68. .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 10 40 39 81 blandineparmentier@orange.fr
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English :
Let yourself be carried away by the gentle harp sounds of the talented Pauline Haas.
A wonderful musical experience in aid of Solidarité Femmes 68.
L’événement Concert de harpe Pauline Haas Colmar a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Colmar
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