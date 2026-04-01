Colmar

Concert de harpe Pauline Haas

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 22:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Laissez-vous entraîner par les doux sons de harpe de la talentueuse Pauline Haas.

Un beau moment musical en perspective au profit de Solidarité Femmes 68.

Laissez-vous entraîner par les doux sons de harpe de la talentueuse Pauline Haas.

Un beau moment musical en perspective au profit de Solidarité Femmes 68. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 10 40 39 81 blandineparmentier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be carried away by the gentle harp sounds of the talented Pauline Haas.

A wonderful musical experience in aid of Solidarité Femmes 68.

L’événement Concert de harpe Pauline Haas Colmar a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Colmar