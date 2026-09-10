Concert de Jazz au Panno’, Salle Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Concert de Jazz au Panno’ Vendredi 20 novembre, 19h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique

Entrée libre, sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:59:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes organise un concert de jazz au Pannonica : les étudiantes et étudiants du Conservatoire vous invitent à les écouter.

Durée : Horaire précisé ultérieurement

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le Conservatoire de Nantes organise un concert de jazz au Pannonica panno