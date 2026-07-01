AGENDA · Curemonte
Concert de Jazz Curemonte
mercredi 29 juillet 2026 · Curemonte
Informations pratiques
Curemonte
Concert de Jazz
salle polyvalente Curemonte Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Concert de Cap Jazz à 3, piano voix
Verre de l’amitié en fin de concert .
salle polyvalente Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04
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English : Concert de Jazz
L’événement Concert de Jazz Curemonte a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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