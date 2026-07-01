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AGENDA · Curemonte

Concert de Jazz Curemonte

mercredi 29 juillet 2026 · Curemonte

Concert de Jazz Curemonte

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
salle polyvalente
Ville
19500 Curemonte
Département
Corrèze
Tarif

Curemonte

Concert de Jazz

salle polyvalente Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Concert de Cap Jazz à 3, piano voix
Verre de l’amitié en fin de concert   .

salle polyvalente Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04 

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English : Concert de Jazz

L’événement Concert de Jazz Curemonte a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme

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