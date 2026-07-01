Informations pratiques

Curemonte

Exposition de André Sourzat

Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Les Amis de Curemonte vous propose une exposition de André Sourzat, entre toiles et sculptures . Mythes et rites patines et ferrailles Street Art sont ses thèmes favoris. A côté des peintures ethniques, mystiques, christiques, viennent s’ajouter des toiles qui sont un véritable recyclage d’objets abandonnés dans la nature et voués à une lente destruction .

Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04

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English : Exposition de André Sourzat

L’événement Exposition de André Sourzat Curemonte a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme