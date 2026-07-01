Exposition de André Sourzat Curemonte
mercredi 29 juillet 2026 · Curemonte
Informations pratiques
Curemonte
Exposition de André Sourzat
Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Les Amis de Curemonte vous propose une exposition de André Sourzat, entre toiles et sculptures . Mythes et rites patines et ferrailles Street Art sont ses thèmes favoris. A côté des peintures ethniques, mystiques, christiques, viennent s’ajouter des toiles qui sont un véritable recyclage d’objets abandonnés dans la nature et voués à une lente destruction .
Eglise Saint Hilaire de la Combe Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04
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English : Exposition de André Sourzat
L’événement Exposition de André Sourzat Curemonte a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme
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