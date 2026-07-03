Informations pratiques

Curemonte

Soirée Concert Cubaband

Place de l’église/halle Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Un voyage musical à travers la plus grande île des Caraïbes. Cubaband vous convie à son show Salsa inoubliable ! Amoureux de la musique et danse Salsa, de la timba, de la Rumba, du son et du Cha cha cha, laissez-vous porter par la qualité professionnelle et la pulse afro-cubaine de Cubaband .

Place de l’église/halle Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04

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English : Soirée Concert Cubaband

L’événement Soirée Concert Cubaband Curemonte a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme