Soirée Concert Cubaband Curemonte
samedi 15 août 2026 · Curemonte
Informations pratiques
Curemonte
Soirée Concert Cubaband
Place de l’église/halle Curemonte Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Un voyage musical à travers la plus grande île des Caraïbes. Cubaband vous convie à son show Salsa inoubliable ! Amoureux de la musique et danse Salsa, de la timba, de la Rumba, du son et du Cha cha cha, laissez-vous porter par la qualité professionnelle et la pulse afro-cubaine de Cubaband .
Place de l’église/halle Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04
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English : Soirée Concert Cubaband
L’événement Soirée Concert Cubaband Curemonte a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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